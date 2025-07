Nessun contatto avanzato tra l'Inter e il club rossoblù per il difensore. Il Genoa vuole una cifra alta per privarsi del giocatore

Tra i nomi seguiti dall'Inter per la difesa c'è anche il calciatore del Genoa De Winter. Ieri dal Belgio è rimbalzata una notizia su un forte interesse dei nerazzurri.

Secondo quanto si legge su La Repubblica ed Genova, "Non vi sono riscontri rispetto ai rumors arrivati ieri dal Belgio di un accordo tra i rossoblù e l’Inter per Koni De Winter, anzi, il giocatore prosegue regolarmente gli allenamenti con i compagni e domani sarà sulla Freccia rossoblù che porterà la squadra a Moena. La valutazione del giocatore rimane quella di 30 milioni e tanti sono i club, non solo l’Inter, che hanno chiesto informazioni su di lui a partire da società di Premier League che continuano a monitorare con attenzione il giocatore".