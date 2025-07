Quale piega prenderà il futuro di Hakan Calhanoglu? L'Inter e i suoi tifosi in questo momento sono legittimamente più proiettati verso il divorzio dal centrocampista turco, complici gli ultimi sviluppi in casa nerazzurra. Per questo motivo, come spiega anche Repubblica, è praticamente partita la caccia al suo sostituto. Si legge sul quotidiano:

"Intanto, Ausilio e Baccin si guardano intorno, pensando al dopo. Rovella, per cui la Lazio non fa sconti rispetto ai 50 milioni della clausola, è in stand-by. È seria invece l’ipotesi Ederson, ma l’Atalanta lo valuta 60 milioni, come ha già fatto presente alle squadre di Manchester, entrambe interessate. È troppo per l’Inter, che potrebbe però inserire nella trattativa Asllani, che ai Percassi piaceva già ai tempi dell’Empoli. Juric preferirebbe Ilic del Torino, ma in via della Liberazione sperano. Asllani, per cui si sono informati anche Fiorentina e Betis Siviglia, è uno dei giocatori da piazzare, possibilmente subito, insieme a Taremi, Buchanan, Sebastiano Esposito e Palacios. Poi si potrà ragionare sugli acquisti".