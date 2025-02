Anche nel mese di gennaio l'Inter è intervenuta sul mercato per concludere operazioni minori, senza toccare in modo importante l'organico. Ma in estate sicuramente andrà fatto qualcosa in più, come sottolinea oggi anche Repubblica: "Sono partiti Buchanan e Palacios ed è arrivato Zalewski, tutti in prestito. E nella prossima estate l’Inter sul mercato dovrà fare qualcosa di più. Il ds Piero Ausilio ha prenotato il centrocampista croato Petar Sucic, è un inizio.