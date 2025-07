L’Inter scuote il mercato con un’azione che cambia le carte in tavola

Gianni Pampinella Redattore 17 luglio 2025 (modifica il 17 luglio 2025 | 09:32)

L’Inter scuote il mercato con un’azione che cambia le carte in tavola per sé e per gli altri. Beppe Marotta ha lanciato una mossa decisa: un’offerta da 40 milioni all’Atalanta per Ademola Lookman. Come sottolinea Repubblica, l'Inter ha trovato l’accordo con il nigeriano e presentato all’Atalanta un’offerta da 40 milioni, che verrà respinta.

"Ma la trattativa è aperta, Lookman è dall’estate scorsa che scalpita per partire e, in cambio dell’ultimo anno di fedeltà, avrebbe strappato la promessa di potersene andare per una cifra sotto i 50 milioni. Nel frattempo, l’Inter ha allungato gli occhi su Nico Gonzalez e Jadon Sancho. Uno è un giocatore della Juve. L’altro è da settimane sul punto di diventarlo e a Torino si interrogano se quelle nerazzurre siano soltanto manovre di disturbo o derivino da un interesse concreto".

"Intanto, le lusinghe interiste hanno indotto Nico a mettere in standby quelle arabe dell’Al- Ahly. Prenderà tempo, così la Juve non può incassare a breve, come sperava, i 30 milioni sauditi. Perciò ha deciso di stringere su Sancho a prescindere, anche per eludere le intromissioni nerazzurre: ieri gli agenti dell’inglese erano a Torino, l’affare è in accelerazione".

(Repubblica)