Il reparto difensivo dell’Inter guarda al futuro con qualche preoccupazione. Il sogno era Giovanni Leoni, ma il suo volo verso Liverpool ha chiuso ogni discorso. Un’alternativa concreta porta a Mohamed-Osman Solet dell’Udinese. "Ma il mercato interista è bloccato dall’affaire Lookman : non vedrebbe l’ora di trasferirsi alla Pinetina, ma l’ Atalanta non si accontenta dei 45 milioni offerti", si legge su Repubblica.

"Intanto i nerazzurri lavorano su un altro tavolo, quello di Manu Koné, centrocampista della Roma: l’Inter offre 40 milioni più 5 di bonus per il cartellino (e 5 milioni d’ingaggio al giocatore). Da Trigoria ascoltano, perché la cessione del centrocampista permetterebbe di avere denaro fresco per chiudere il doppio colpo Sancho e Bailey dell’Aston Villa. In caso di addio del francese, il ds Massara è pronto a sostituirlo con il connazionale Soungoutou Magassa, centrocampista 21enne del Monaco".