Il reparto difensivo dell’Inter guarda al futuro con qualche preoccupazione. Il sogno era Giovanni Leoni, ma il suo volo verso Liverpool ha chiuso ogni discorso. Un’alternativa concreta porta a Mohamed-Osman Solet dell’Udinese. "Ma il mercato interista è bloccato dall’affaire Lookman: non vedrebbe l’ora di trasferirsi alla Pinetina, ma l’Atalanta non si accontenta dei 45 milioni offerti", si legge su Repubblica.
Con la trattativa per Lookman in stallo, l'Inter ha dirottato il proprio interesse nei confronti del centrocampista della Roma
"Intanto i nerazzurri lavorano su un altro tavolo, quello di Manu Koné, centrocampista della Roma: l’Inter offre 40 milioni più 5 di bonus per il cartellino (e 5 milioni d’ingaggio al giocatore). Da Trigoria ascoltano, perché la cessione del centrocampista permetterebbe di avere denaro fresco per chiudere il doppio colpo Sancho e Bailey dell’Aston Villa. In caso di addio del francese, il ds Massara è pronto a sostituirlo con il connazionale Soungoutou Magassa, centrocampista 21enne del Monaco".
