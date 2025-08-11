FC Inter 1908
Repubblica – Inter, Pavard può partire. Galatasaray fa sul serio: “In arrivo proposta ufficiale”

Il difensore, dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe lasciare l'Inter. Il club turco prono a fare un'offerta
Andrea Della Sala Redattore 

La difesa dell'Inter potrebbe subire dei cambiamenti in vista della prossima stagione. Dopo l'interesse del Crystal Palace per Bisseck, un altro giocatore della retroguardia nerazzurra è nel mirino di un club estero.

"Il Galatasaray è pronto a presentare un’offerta all’Inter per Benjamin Pavard. Dopo l’addio di Inzaghi, il difensore francese non è più intoccabile. Nei prossimi giorni arriverà una proposta ufficiale da parte del club di Istanbul con la società nerazzurra pronta a valutarla", scrive Repubblica.

