La difesa dell'Inter potrebbe subire dei cambiamenti in vista della prossima stagione. Dopo l'interesse del Crystal Palace per Bisseck, un altro giocatore della retroguardia nerazzurra è nel mirino di un club estero.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – Inter, Pavard può partire. Galatasaray fa sul serio: “In arrivo proposta ufficiale”
calciomercato
Repubblica – Inter, Pavard può partire. Galatasaray fa sul serio: “In arrivo proposta ufficiale”
Il difensore, dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe lasciare l'Inter. Il club turco prono a fare un'offerta
"Il Galatasaray è pronto a presentare un’offerta all’Inter per Benjamin Pavard. Dopo l’addio di Inzaghi, il difensore francese non è più intoccabile. Nei prossimi giorni arriverà una proposta ufficiale da parte del club di Istanbul con la società nerazzurra pronta a valutarla", scrive Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA