“Se l’Inter può finalmente investire è perché chiuderà il bilancio in attivo, con ricavi sopra i 500 milioni. Altre risorse verranno dalle cessioni. Una prospettiva che preoccupa i tifosi è che l’arrivo di Inzaghi all’Al- Hilal possa rendere appetibile l’Arabia per Bastoni e Barella. Il difensore è stato cercato a gennaio dall’Al-Nassr, che si è fermato di fronte agli 80 milioni chiesti dall’Inter. Barella, in aprile ha rifiutato un’offerta da 30 milioni a stagione, ma l’Al-Hilal non molla”, aggiunge il quotidiano.