"Prima di dire sì al Napoli, Max Allegri aspetta di capire cosa succede all’Inter. L’Al-Hilal è pronta a offrire a Simone Inzaghi un contratto pluriennale da una trentina di milioni a stagione, con la possibilità per il tecnico di svincolarsi senza penali, anche già nel 2026/27. Gli arabi lo vorrebbero già al mondiale per Club di giugno negli Stati Uniti, ma l’Inter in ogni caso esclude di liberarlo subito, dopo la finale di Champions League di sabato a Monaco di Baviera contro il Psg. E ora l’allenatore pensa a quella. Per parlare di futuro c’è tempo: sta bene all’Inter, ma ha anche altre offerte, oltre a quella ricchissima dei sauditi. Cruciale, nel discorso sul rinnovo, saranno le garanzie che il club nerazzurro gli darà su programmazione e mercato".