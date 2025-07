Potrebbero arrivare presto novità sul futuro di Davide Frattesi. L'arrivo di Chivu al posto di Inzaghi ha ricollocato abbondantemente il centrocampista al centro del progetto dell'Inter, al punto da spingere verso un rinnovo di contratto che potrebbe arrivare eventualmente a bocce ferme. La chiusura del mercato però è lontana e c'è chi, come la Juventus, potrebbe fare un tentativo concreto per portarlo via da Milano. Repubblica in edicola stamattina rilancia la pista. Si legge infatti sul quotidiano:

"Il dualismo tra Inter e Juventus è il leit motiv di questi giorni. Una gustosa anticipazione di quanto potrebbe succedere in campionato alle spalle del Napoli. In questo contesto si inserisce l’interesse per Frattesi. Il centrocampista romano sta trattando il rinnovo con l’Inter, ma Comolli non ha intenzione di mollare la presa: anche se il colpo è difficile da mettere a segno, i colloqui con l’entourage della mezzala proseguono. Soprattutto, la Juve insiste per consegnare a Tudor un innesto di peso a centrocampo, un mediano che misceli qualità e quantità: il profilo numero uno è quello di Kessié, che dopo aver incassato i milioni sauditi sta meditando di lasciare l’Al-Ahli".