Dove giocherà Ademola Lookman la prossima stagione? Per Repubblica non sono sfumate le possibilità di vederlo all'Inter. Si tratta solo di trovare il giusto compromesso con l'Atalanta, anche alla luce delle ultime parole pronunciate da Luca Percassi nella giornata di ieri. Si legge infatti sul quotidiano:

"Percassi non ha messo la parola fine, tutt’altro: «L’Atalanta è sempre attenta a valutare i tempi e i valori di uscita dei propri giocatori. Ma è sempre lei a decidere». Ecco, è questa frase la più importante, per gli sviluppi futuri: l’affare si chiuderà alle condizioni della Dea, che quindi non si farà smuovere né commuovere dai capricci di Lookman così come non fecero breccia quelli di Koopmeiners, che passò mezza estate senza allenarsi, inviando certificati medici di esenzione,