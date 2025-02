Nella conferenza successiva all'assemblea dei soci, Beppe Marotta ha tracciato le linee guida del prossimo mercato dell'Inter: "Sul mercato non ci sarà un cambiamento radicale. Negli ultimi anni abbiamo fatto pochi investimenti, questo è oggettivo. Vogliamo tornare a fare investimenti, di certo non cambiando 12 giocatori. E magari qualche operazione la stiamo facendo anche adesso. Soprattutto vogliamo ringiovanire e fare patrimonio tecnico tornando a investire grazie a Oaktree"

"L’intenzione di Marotta, Ausilio e Baccin è sostituire chi parte con profili alla Thuram: giocatori giovani ma pronti, che hanno dimostrato di valere in squadre importanti di campionati competitivi. Con l’Under 23, cambierà la strategia sui giovani: se oggi le promesse come Palacios vengono mandate a maturare altrove, presto avranno una squadra in cui crescere.