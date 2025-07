Repubblica – Sussurro di mercato clamoroso: ci sarebbe Marotta dietro…

Continuano a susseguirsi le voci di mercato che riguardano l'Inter. Quella paventata da Repubblica è abbastanza clamorosa

Tra Dusan Vlahovic e la Juventus è tornato il gelo. Il serbo e il club bianconero non dialogano da settimane sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, e i segnali che filtrano dalla Continassa non sono incoraggianti. La trattativa è ferma, e i motivi non sono solo economici.

C’è chi giura che dietro questa situazione ci sarebbe un’ombra che arriva da Milano. I sussurri di mercato parlano chiaro: Beppe Marotta, oggi plenipotenziario nerazzurro, avrebbe incontrato più volte Darko Ristic, l’agente di Vlahovic. Nulla di ufficiale, sia chiaro ma l’indiscrezione riportata da Repubblica basta per accendere il mercato.

La Juve, dal canto suo, smentisce seccamente qualsiasi frizione. Ma il silenzio reciproco tra società e entourage alimenta i dubbi. I bianconeri non vogliono svendere il loro centravanti, ma sanno che un’eventuale cessione ora – a condizioni vantaggiose – permetterebbe una maxi plusvalenza, utile per il bilancio e per finanziare altri colpi.

Marotta osserva e, come da tradizione, non si espone. Per ora sono solo voci. Illazioni, dicono da Torino. Ma a luglio, nel mercato, anche i sussurri possono trasformarsi in realtà.