Interessante retroscena sul mercato invernale dell'Inter da Sky Sport. Il club ha infatti pensato a un rinforzo in attacco da regalare a Simone Inzaghi, ma alla fine i discorsi sono stati rimandati all'estate.

“L’Inter a gennaio ha fatto un pensiero per l’attacco, si che l’ha fatto ma non sono arrivate offerte per i due che avrebbero dovuto lasciare il posto. Ma dal prossimo anno nessuno dei due, Correa e Arnautovic, faranno parte dell’Inter”, ha spiegato l'inviato di Sky Andrea Paventi.