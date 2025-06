Negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha svelato un succoso retroscena di mercato sull'Inter riguardante un colpo sfumato per i nerazzurri. Secondo quanto riferito dal giornalista, infatti, il primo nome per la panchina nerazzurra in caso di addio di Simone Inzaghi era senza dubbio Massimiliano Allegri, poi andato al Milan.

"Sostenevo che in caso di addio di Inzaghi il piano B era Allegri? Sì, lo confermo: non era una speranza, lo confermo. Lo dissi a suo tempo: c'erano stati dei contatti per dire ad Allegri "tieniti pronto". Poi lui legittimamente, quando gli è arrivata la proposta del Milan, non ha più aspettato".