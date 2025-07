L'Inter è ora concentrata sull'operazione Ademola Lookman : le prossime ore sono decisive per il suo arrivo a Milano. Poi, però, come riporta oggi Tuttosport, toccherà alle uscite: "Una volta chiusa la pratica legata a Lookman l’Inter dovrà pensare a vendere.

L’allenatore ha garbatamente fatto notare come a centrocampo ci siano troppi giocatori (da piazzare c’è Asllani) e pure l’attacco è in overbooking (qui il big in uscita è Taremi).

Occhio a eventuali offerte in arrivo per Pavard: il francese non è più considerato incedibile da un’Inter che come ultimo colpo di coda vuole provare a regalarsi anche Leoni, talento che Chivu vorrebbe tanto allenare pure alla Pinetina dopo averlo avuto ai suoi ordini al Parma".