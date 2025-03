Davide Frattesi è stato il nome più chiacchierato in sede di mercato nel mese di gennaio: la Roma ha insistito per prenderlo, trovando però il muro dell'Inter, che non si è mai mossa di un millimetro dalla sua richiesta di 45 milioni di euro. E, secondo il Corriere dello Sport, c'era anche il Napoli sule tracce del centrocampista: "Tentazione del mercato di gennaio che Manna ha provato a trasformare in una trattativa mai decollata nel bel mezzo di una situazione un po’ interlocutoria con l’Inter.