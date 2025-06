Oggi in edicola Tuttosport commenta l'addio di Simone Inzaghi all'Inter e parla del clima che si respirava all'interno dello spogliatoio

"Inzaghi fuori, Fabregas dentro? Poche ore e il quadro sarà completo. La storia fra l'Inter e Simone Inzaghi era iniziata il 3 giugno 2021 con l’hashtag #WelcomeSimone, è finita ieri, 3 giugno 2025, con un lungo comunicato di ringraziamenti. Anche se va detto forse tutto era già terminato da qualche giorno. Qualcuno potrebbe affermare il 31 maggio dopo la disfatta contro il Psg, ma la sensazione - forte - è che il tecnico avesse già deciso prima che la sua avventura in nerazzurro si sarebbe fermata con la finale di Champions".

"L’avvicinamento all’appuntamento con Monaco di Baviera è stato tutt’altro che sereno, i rumors sull’offerta faraonica dell’Al Hilal e le non smentite di Inzaghi hanno creato un clima particolare. E aver perso lo scudetto per un punto, non ha di certo agevolato la lunga vigilia verso l’Allianz Arena".