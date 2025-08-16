La Gazzetta dello Sport riferisce un retroscena sul mercato dell'Inter, relativo all'intenzione dei dirigenti nerazzurri di mettere a segno il clamoroso doppio colpo Koné-Lookman in caso di una cessione illustre.
Inter, il retroscena: “I dirigenti volevano vendere Pavard per questo doppio colpo clamoroso”
La Gazzetta riferisce un retroscena sull'Inter, relativo all'intenzione dei dirigenti nerazzurri di mettere a segno un clamoroso doppio colpo
Si legge:
"Il sogno della dirigenza interista, nel momento in cui si era presentata l’occasione Koné, era diventato quello di portare a Milano sia il centrocampista giallorosso sia Lookman, sperando di aggiungere al tesoretto già a disposizione per uno solo dei due colpi magari un’altra ventina di milioni (provenienti dalla cessione di Pavard?) necessari per arrivare a dama per entrambi".
(Fonte: Gazzetta.it)
