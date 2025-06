La Stampa – Ricci nel mirino delle big. Inter segue con discrezione

"A quasi 24 anni, per Samuele Ricciè il momento di sognare in grande come gli sta dicendo anche il mercato, che non è ufficialmente partito - inizierà il 1° luglio -, ma vede diverse big pronte ad ascoltare le richieste del Torino". Il quotidiano La Stampa parla del centrocampista italiano, classe 2001, del Torino.