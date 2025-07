Inter, ecco promessa e richiesta a Leoni. Una risposta fa gioire i dirigenti

Il club nerazzurro non molla il giovane difensore e studia un'offerta per convincere il Parma

Gianni Pampinella Redattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 15:02)

Dodici mesi dopo, l’opportunità si ripresenta. L’Inter non vuole perdere per la seconda volta il treno chiamato Giovanni Leoni, giovane talento che già nella scorsa estate era stato vicino a vestire il nerazzurro. Stavolta, però, il club di Viale della Liberazione intende muoversi con maggiore cautela, pur consapevole che occasioni del genere raramente si ripetono.

"Il Parma chiede 35 milioni di euro e trovare la formula giusta richiede tempo e denaro. La partenza di Calhanoglu avrebbe in qualche modo agevolato le cose e alla fine in viale della Liberazione potrebbe rendersi necessario reperire risorse per vie alternative. Certo, con la variabile tempo che non offre molte garanzie", si legge su Calciomercato.com.

"Ecco perché nei giorni scorsi si è presentato in sede l’agente di Giovanni Leoni, due ore di incontro in cui si è vivisezionato l’argomento cercando di capire quello che potrebbe essere il piano d’azione. Perché anche il tempismo in certe cose diventa molto importante al fine di evitare rischi che potrebbero presentarsi. Ma per adesso i nerazzurri devono chiedere pazienza sia al calciatore che al Parma".

"L’Inter si sta organizzando per arrivare a formulare l’offerta giusta al Parma e al calciatore e intanto ha chiesto loro di pazientare, ovviamente con la promessa che poi tutto si concretizzerà in tempi non eccessivamente lunghi. L’intenzione del giovane calciatore sembra quella di proseguire in Italia e questa è una condizione che senza dubbio gioca a favore dell’Inter, così come è sicuramente un’agevolazione la disponibilità del Parma a inserire una contropartita all’interno della trattativa. L’Inter non vuole fermarsi a Lookman e punta anche Leoni, la possibilità è concreta ed è la dimostrazione che a volte un treno può passare anche due volte".

(Calciomercato.com)