In un’Inter ancora in fase di rodaggio e alla ricerca di una nuova identità sotto la guida di Cristian Chivu , sono proprio i giovani cresciuti nel vivaio nerazzurro a fare la differenza. Al Mondiale per Club , dove la squadra si sta giocando la qualificazione agli ottavi, a brillare sono stati quei giocatori che il tecnico conosce molto bene dai tempi della Primavera. Oltre a Pio Esposito , è stato soprattutto Valentin Carboni a lasciare il segno con un gol pesantissimo contro gli Urawa Red Diamonds .

"Per il classe 2005 si tratta di un nuovo inizio, di una ripartenza a tutti gli effetti dopo quel grave infortunio rimediato otto mesi fa a Marsiglia. A Chivu è bastato allenarlo per una decina di giorni negli Stati Uniti per tornare a toccare con mano la stoffa di qualità. La rete di sabato sera potrà sicuramente dare a Carboni una spinta ulteriore per recuperare al meglio", sottolinea il Corriere dello Sport .

"L’accordo del prestito trovato con il Marsiglia era stato fatto proprio per dare a Carboni la possibilità di giocare di più e misurarsi con i più grandi in Ligue 1. L’infortunio ha interrotto questo step di crescita e nelle prossime settimane si capirà il suo destino per la prossima stagione, senza dimenticare che in caso di permanenza (così come per Pio Esposito) non toglierebbe spazio a nessuno in lista Uefa perché si tratta di un prodotto del vivaio".