Ieri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Sky ha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi. "Ci sono tutti i presupposti per immaginare che resti con noi. Conta la simbiosi che si è creata tra noi e la società e questi sono presupposti giusti per andare lontano. Con Inzaghi siamo tutti cresciuti, stiamo attraversando un ciclo che comunque non è giunto alla fine. C'è una nuova proprietà, nuova linfa, nuovi obiettivi, il progetto stadio e tutti i presupposti per continuare insieme".