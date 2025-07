Richard Ríos, centrocampista colombiano e protagonista con il Palmeiras, si è affermato come una delle grandi rivelazioni del Mondiale per Club. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi top club europei, tra cui l’Inter, alla ricerca di rinforzi dopo l’eliminazione agli ottavi per mano del Fluminense e una crisi interna seguita alle dichiarazioni del capitano.