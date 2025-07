Moretto: “Rios piace molto all’Inter, come Rovella. Tutto ruota attorno a…”

Richard Rios è un nome nuovo per l'Inter, emerso nelle scorse ore: ecco gli aggiornamenti da Matteo Moretto

“Per il centrocampo dell’Inter c’è il nome di Richard Rios che piace molto, come anticipato ieri.

Non c’è ancora una trattativa, è solo un apprezzamento così come per Rovella. Ma tutto ruota intorno al futuro di Calhanoglu”.