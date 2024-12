"L’Inter però punta anche a un altro argentino, l’ex Vélez Sarsfield Santiago Castro che tanto bene sta facendo al Bologna (4 gol in 16 presenze in A). Questi - è la convinzione dei giornali argentini - è deputato a porsi sotto l’ala di Lautaro in nerazzurro. Anche in questo caso le suggestioni si sprecano perché proprio “il Toro”, al suo arrivo ad Appiano, fu guidato nei primi mesi italiani da Mauro Icardi, allora capitano dell’Inter. La storia può ripetersi".