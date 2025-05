Torna anche il nome di Albert Gudmundsson per l’attacco dell’Inter: ecco lo scenario raccontato oggi da Il Secolo XIX

Torna anche il nome di Albert Gudmundsson per l’attacco dell’Inter. La Fiorentina, dopo aver pagato 8 milioni per il prestito oneroso, non è sicura di esercitare il riscatto da 17 milioni (più 3 di bonus).