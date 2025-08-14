FC Inter 1908
E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia secondo cui l'Inter sarebbe sulle tracce di Manu Koné, centrocampista della Roma
E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia secondo cui l'Inter sarebbe sulle tracce di Manu Koné, centrocampista della Roma, in caso di naufragio della trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman.

A dare qualche dettaglio in più è RMC Sport, secondo cui i nerazzurri sarebbero in trattativa avanzata con i giallorossi attraverso contatti diretti. Da Milano, scrive il giornalista Fabrice Hawkins, vorrebbero chiudere per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro (più o meno, dunque, la somma originariamente destinata proprio a Lookman).

Questo il post di Hawkins:

