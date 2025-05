Come riporta La Gazzetta dello Sport: "Il centrocampista esplosivo già individuato da mesi dalla Roma è sempre Davide Frattesi, un sogno che potrebbe realizzarsi proprio in coincidenza con l’arrivo di Gasp, anche se in ogni caso bisognerà fare i conti con la concorrenza di top club come Napoli e Atletico Madrid e con la possibile resistenza dell’Inter".