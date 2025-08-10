"Sono attesi nuovamente gli agenti di Lookman in Italia per provare a tornare nel vivo del discorso, dopo che hanno avuto un'altra questione dura da risolvere, come quella di ter Stegen al Barcellona. Lookman mantiene la sua posizione, mentre tra i club resta l'impasse. L'Inter aspetta una cifra per capire se rilanciare, l'Atalanta non la dà. Sta agli agenti riaprire la strada. Le voci sull'Arsenal? Il messaggio chiaro da chi è vicino ad Ademola Lookman è che si dà priorità al progetto Inter e alla volontà di andare all'Inter".