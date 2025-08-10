FC Inter 1908
La prossima potrebbe essere una settimana decisiva per capire se davvero Ademola Lookman potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter
Marco Macca 

La prossima potrebbe essere una settimana decisiva per capire se davvero Ademola Lookman potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Sono attesi nuovamente gli agenti di Lookman in Italia per provare a tornare nel vivo del discorso, dopo che hanno avuto un'altra questione dura da risolvere, come quella di ter Stegen al Barcellona. Lookman mantiene la sua posizione, mentre tra i club resta l'impasse. L'Inter aspetta una cifra per capire se rilanciare, l'Atalanta non la dà. Sta agli agenti riaprire la strada. Le voci sull'Arsenal? Il messaggio chiaro da chi è vicino ad Ademola Lookman è che si dà priorità al progetto Inter e alla volontà di andare all'Inter".

"E' chiaro che conosciamo il mercato: Nunez ha aspettato il Napoli per tutto giugno, oggi è all'Al Hilal perché il Napoli ha preso Lucca. Lookman continua ad aspettare: non tratta con altri club, aspetta i nerazzurri finché continuano a lavorare su di lui. L'Inter non lavora su altre opzioni finché c'è in ballo Lookman".

