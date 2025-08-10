La prossima potrebbe essere una settimana decisiva per capire se davvero Ademola Lookman potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
Romano: “Lookman non tratta, vuole solo l’Inter. Gli agenti tornano ma i club…”
"Sono attesi nuovamente gli agenti di Lookman in Italia per provare a tornare nel vivo del discorso, dopo che hanno avuto un'altra questione dura da risolvere, come quella di ter Stegen al Barcellona. Lookman mantiene la sua posizione, mentre tra i club resta l'impasse. L'Inter aspetta una cifra per capire se rilanciare, l'Atalanta non la dà. Sta agli agenti riaprire la strada. Le voci sull'Arsenal? Il messaggio chiaro da chi è vicino ad Ademola Lookman è che si dà priorità al progetto Inter e alla volontà di andare all'Inter".
"E' chiaro che conosciamo il mercato: Nunez ha aspettato il Napoli per tutto giugno, oggi è all'Al Hilal perché il Napoli ha preso Lucca. Lookman continua ad aspettare: non tratta con altri club, aspetta i nerazzurri finché continuano a lavorare su di lui. L'Inter non lavora su altre opzioni finché c'è in ballo Lookman".
