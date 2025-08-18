Procede la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Kristjan Asllani al Bologna dall'Inter a titolo definitivo. Se i rossoblù hanno già trovato l'accordo con i nerazzurri, resta da raggiungere quello con il centrocampista albanese.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Asllani-Bologna, si discute su dettagli del contratto. Rossoblù fiduciosi di chiudere”
calciomercato
Romano: “Asllani-Bologna, si discute su dettagli del contratto. Rossoblù fiduciosi di chiudere”
Procede la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Kristjan Asllani al Bologna dall'Inter a titolo definitivo
Ne ha parlato sui social anche Fabrizio Romano:
"In corso negoziazioni tra l'entourage di Kristjan Asllani e il Bologna sui termini del contratto. Si discute sui dettagli del contratto, con il Bologna fiducioso di concludere l'accordo. L'Inter riceverebbe una cifra vicina a €10 milioni più una clausola di rivendita del 40%".
© RIPRODUZIONE RISERVATA