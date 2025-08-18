FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Asllani-Bologna, si discute su dettagli del contratto. Rossoblù fiduciosi di chiudere”

calciomercato

Romano: “Asllani-Bologna, si discute su dettagli del contratto. Rossoblù fiduciosi di chiudere”

Romano: “Asllani-Bologna, si discute su dettagli del contratto. Rossoblù fiduciosi di chiudere” - immagine 1
Procede la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Kristjan Asllani al Bologna dall'Inter a titolo definitivo
Marco Macca Redattore 

Procede la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Kristjan Asllani al Bologna dall'Inter a titolo definitivo. Se i rossoblù hanno già trovato l'accordo con i nerazzurri, resta da raggiungere quello con il centrocampista albanese.

Romano: “Asllani-Bologna, si discute su dettagli del contratto. Rossoblù fiduciosi di chiudere”- immagine 2

Ne ha parlato sui social anche Fabrizio Romano:

Romano: “Asllani-Bologna, si discute su dettagli del contratto. Rossoblù fiduciosi di chiudere”- immagine 3
Getty Images

"In corso negoziazioni tra l'entourage di Kristjan Asllani e il Bologna sui termini del contratto. Si discute sui dettagli del contratto, con il Bologna fiducioso di concludere l'accordo. L'Inter riceverebbe una cifra vicina a €10 milioni più una clausola di rivendita del 40%".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA