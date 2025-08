Romano: “L’Atalanta ha rifiutato l’offerta di 42 mln + 3 per Lookman”

L'Atalanta ha rifiutato l'offerta per Ademola Lookman. Lo scrive Fabrizio Romano su X spiegando che il club bergamasco ha detto no ai 45 mln offerti dal club nerazzurro per l'attaccante nigeriano.

Era attesa per oggi la risposta del club bergamasco ed è arrivata: "L'Atalanta ha appena informato l'Inter della decisione di respingere l'offerta di 42 milioni più 3 milioni di bonus per Ademola Lookman", si legge. Il giornalista, come altre fonti, parla così del no del club bergamasco al club nerazzurro per l'attaccante che la società aveva scelto per rinforzare la rosa nerazzurra nel reparto avanzato e per dare a Chivu la possibilità di giocare in modo diverso rispetto all'Inter recente.