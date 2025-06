"Il trequartista? Da mesi riceviamo domande su un interessamento dell'Inter per Arda Guler ma, con tutto il rispetto per le notizie che circolano, chi al momento pensa che Arda Guler possa venire in Italia è completamente fuori strada. Non c'è nulla di nulla di nulla. Arda è intoccabile per il Real Madrid e importante per Xabi Alonso. Semmai avesse lasciato il Real, sarebbe andato in Inghilterra, mai in Italia".