Romano, poi, riporta news anche su Hojlund: "I contatti continuano tra Inter, Hojlund, i suoi agenti e lo United ma l'Inter in questo momento non vuole dare un ok ad una spesa così importante per un trasferimento definitivo. L'Inter preferirebbe un prestito con opzione di acquisto anche facile, lo United preferisce un titolo definitivo, non siamo in uno stato avanzato della trattativa ma i contatti continuano a fuoco lento. Non si chiude oggi, domani, questa settimana. L'Inter prende il suo tempo per capire le condizioni definitive dello United ma Hojlund resta una questione da seguire per il mercato dell'Inter"