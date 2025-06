Bonny è l'obiettivo principale per l'attacco dell'Inter e i prossimi giorni potrebbero essere anche decisivi

Ormai non è più un mistero che Ange-Yoan Bonny sia l'obiettivo prioritario dell'attacco per l'Inter in vista della prossima stagione. Il centravanti classe 2003 del Parma è nel mirino dei nerazzurri da mesi e l'affare con i gialloblù potrebbe anche concludersi a stretto giro di posta.