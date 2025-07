"L'agente di Calhanoglu è a Istanbul assieme al calciatore, possiamo confermarlo. Da quanto mi risulta, il discorso Fenerbahce è legato soprattutto al presidente, che ha il desiderio di portare Calhanoglu in squadra. Non è una priorità, per questo non è ancora arrivata un'offerta all'Inter. La priorità è un attaccante. Deve decidere se davvero fare un'offerta o andare più su altre piste, anche se Calha è un pallino del presidente. Xavi Simons? A me risulta che il club che sta lavorando con forza è il Chelsea, con il giocatore che vuole andare in Premier. Lunedì c'è stato un contatto forte e oggi i Blues inizieranno a parlare con il Lipsia. Al limite, la concorrenza può essere quella dell'Arsenal. A me non risultano discorsi concreti con altri club".