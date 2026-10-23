GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Carlos Augusto, tra i protagonisti assoluti di questo inizio di stagione in casa Inter. Queste le parole dell'esperto di mercato:

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"Su Carlos Augusto vi confermiamo le nostre indiscrezioni, ovvero che l'Inter vuole arrivare a dama entro Natale. I contatti sono costanti e frequenti. L'Inter ha grande fiducia e ha sensibilmente migliorato la sua precedente offerta, ora la proposta si aggira sui 3.5 milioni di euro più bonus per avvicinarsi ai quattro milioni".

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"I bonus a obiettivi e presenze saranno sempre più protagonisti dei rinnovi dell'Inter di Oaktree, che vuole inserire questo tipo di sistema, ovvero alzare il numero se e quando determinate condizioni si verificano. Carlos Augusto è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione dell'Inter, sta dimostrando un grande livello. Il rinnovo si avvicina, i numeri si alzano".