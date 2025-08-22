Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così delle due operazioni chiuse ieri dall’Inter. Una in entrata e una in uscita

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così delle due operazioni chiuse ieri dall’Inter. Una in entrata e una in uscita:

“Andy Diouf all’Inter, volevo chiarire le cifre dell’operazione. La cifra finale sarà 25 milioni di euro garantiti al Lens. Erano emerse indiscrezioni di un pacchetto da 25 coi bonus, di cui 20 di parte fissa. Invece sono già garantiti tutti e 25, così l’Inter ha superato tutte le altre squadre interessate. Firmerà ora un contratto di 5 anni coi nerazzurri.