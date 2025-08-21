Come vi abbiamo riportato, l'Inter nelle scorse ore ha chiuso con il Lens la trattativa per l'arrivo in nerazzurro di Andy Diouf, centrocampista francese. Fabrizio Romano conferma che il calciatore sarà domani a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto:
"Andy Diouf viaggerà a Milano venerdì come previsto per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Visite mediche nel pomeriggio e poi firma sul contratto fino a giugno 2030".
