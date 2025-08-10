Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato anche del futuro di Gigio Donnarumma, accostato anche all’Inter. Ecco le sue informazioni sul portiere della Nazionale:
"Il PSG ha preso Lucas Chevalier e sarà il primo portiere della squadra francese. Il PSG ora ha quattro portieri e il francese sarà la prima scelta, il club lo ha già comunicato a Donnarumma. Ora cosa succede?
Il contratto scade nel 2026 e ora ci sono due strade: la prima, restare al PSG ma senza giocare e lasciare poi a zero; la seconda, l’addio di Gigio da qui a fine mercato. Ci sono tanti rumors con tanti club al momento, posso garantire che al momento non c’è nulla di avanzato per Donnarumma. Nulla di concreto, il PSG chiede un’importante cifra per venderlo in questa finestra di mercato, occhio al possibile domino portieri”, ha spiegato.
