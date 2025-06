Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti il futuro di Hakan Calhanoglu , che può davvero lasciare l'Inter in questa sessione di mercato.

Il Galatasaray si sta facendo infatti avanti in modo concreto sul regista turco.

Come riporta Fabrizio Romano, infatti, il club di Istanbul nei prossimi giorni manifesterà il proprio interesse nei suoi confronti incontrando il suo agente Stipic a Istanbul. L'affare dipenderà dalle richieste dell'Inter: il Galatasaray non ha ancora presentato offerte, ma ci proverà per davvero.