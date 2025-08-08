Alejandro Garnacho si avvicina al trasferimento al Chelsea. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui l'attaccante argentino, accostato anche all'Inter come possibile alternativa a Lookman, avrebbe raggiunto un accordo sul contratto con i Blues, in attesa della trattativa con il Manchester United.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Garnacho, accordo con il Chelsea. Ora trattativa con lo United, le ultime”
calciomercato
Romano: “Garnacho, accordo con il Chelsea. Ora trattativa con lo United, le ultime”
Alejandro Garnacho si avvicina al Chelsea. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui l'attaccante avrebbe raggiunto un accordo con i Blues
Scrive il giornalista:
"Si apprende che Alejandro Garnacho ha concordato ogni dettaglio dei termini personali con il Chelsea! Accordo concluso dal lato del giocatore, che vuole solo il Chelsea come rivelato da luglio. Presto seguiranno le trattative con il Manchester United riguardo alla cifra. Il Chelsea insegue sia Garnacho che Xavi Simons".
© RIPRODUZIONE RISERVATA