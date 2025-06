Oggi non risulta che l’Inter abbia avviato una trattativa o presentato un progetto a Fabregas, non è ancora successo. Ma c’è stato un contatto formale per chiedere al Como di poter parlare con Fabregas. Ora l’Inter aspetta una risposta dal Como, al momento non ha ancora fissato un appuntamento, un contatto diretto, aspetta il via libera dal Como per potersi sedere con Fabregas e capire cosa fare non solo dal punto di vista economico ma anche da quello progettuale. Capire se insieme si possono gettare le basi di un nuovo ciclo. L’Inter aspetta il via libera definitivo dal Como. De Zerbi resta un candidato, Vieira altro nome che resta nell’aria tra quelli candidati se non si arriverà a Fabregas.