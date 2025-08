LOOKMAN - "Continua la vicenda legata a Lookman in casa Inter, che in questo momento sta prendendo del tempo per capire come comportarsi nei prossimi giorni in via definitiva. L'Atalanta ha risposto rifiutando l'offerta ma senza dare un prezzo, ora i nerazzurri devono capire se rilanciare e ripresentarsi al tavolo per Lookman o se spostarsi su un altro obiettivo. L'Inter ha parlato con gli agenti di Christopher Nkunku già diverse volte, il suo resta un nome forte sulla lista, ma va ancora presa una decisione definitiva, se restare o meno in corsa per il nigeriano dell'Atalanta. In qualunque scenario sarà importante capire che tipo di posizione anche pubblica adotterà il giocatore nella vita reale nei confronti dell'Atalanta, oltre il discorso social. L'Inter sta ancora discutendo internamente su come comportarsi e sulle alternative".