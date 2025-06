"Ricorderete il giorno della finale di Europa League, vi raccontavo come risultasse un interesse forte da parte dell'Inter su Rasmus Hojlund, un interesse molto concreto. Lo United ha preso il suo tempo, tra febbraio e marzo tante squadre hanno chiamato per capire la situazione ma vi avevo raccontato come l'Inter fosse stata l'ultima squadra a chiamare dopo Napoli e Juve. Oggi posso dirvi che i contatti stanno diventando sempre più concreti anche lato giocatore".

"L'Inter ha avuto contatti con lo United per un eventuale prezzo ma anche lato giocatore, con gli agenti. Una conversazione nella quale l'Inter ha confermato l'interesse, nella lista per l'attacco non è l'unico nome, c'è anche Bonny. I contatti per Hojlund ci sono stati in questi giorni, l'interesse è confermato e si sta per entrare nel vivo, vedremo se l'Inter troverà la quadra ma sicuramente Hojlund è gradito all'Inter ed è in alto nella lista nerazzurra"