Sebastiano Esposito, Leoni e De Winter: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sulle trattative e sui nomi caldi in casa Inter

Matteo Pifferi Redattore 10 agosto - 15:44

Da Sebastiano Esposito fino a Leoni e De Winter. Fabrizio Romano, nel consueto appuntamento sul suo canale Youtube, ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter:

"Dopo un lungo tira e molla, Sebastiano Esposito lascia l'Inter e andrà al Cagliari, è stato conteso da Parma e Cagliari tutta la settimana e adesso il Cagliari aspetta il via libera finale prima di fare le visite mediche di rito. E' stato un testa a testa molto duro"

"Leoni? A me risulta che il discorso Leoni per i club italiani è bloccato e non avanzato. Si è parlato di Milan dopo la cessione di Thiaw ma è importante dire che per Leoni e vi posso garantire che il Liverpool sta mettendo un occhio e un interesse reale. Oggi il Parma lo valuta attorno ai 40 mln, nessuno ha fatto un'offerta vicina. Piace a Milan, Inter e Juve ma il Liverpool è la squadra che può sparigliare le carte se decide di affondare. Ad oggi non ha fatto un'offerta, il Parma spera di trattenerlo ma se arriverà un'offerta molto importante, da Liverpool o Italia, sarebbe molto dura resistere sia per il giocatore sia per il Parma. Il gradimento del Liverpool è crescente e sempre più forte"

"Il Milan si muove per De Winter, un giocatore che piace a tanti. Il Milan ha avuto contatti per De Winter, gli agenti hanno dato apertura al Milan. De Winter ha tante opzioni, il Bournemouth ma non è una cosa avanzata, anche il Galatasaray lo ha chiamato ma lui preferisce l'Italia o la Premier. E si è mossa anche l'Inter qualche settimana fa e per diverse settimane, è un giocatore rimasto in lista ma l'Inter non ha mai fatto un'offerta perché prima dovrebbe andare via un difensore. E in questo momento sia il discorso Bisseck sia il discorso Pavard non sono avanzati. Il Milan ha parlato con gli agenti di De Winter, il Genoa si aspetta un'offerta formale dal Milan, si parla di 18-20 mln più bonus per avvicinarsi ai 25. Al Milan è stato proposto anche Chalobah ma potrebbe entrare in scena per De Winter"