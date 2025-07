"La notizia di Lookman arriva dal Corriere dello Sport. Abbiamo lavorato in queste ore e risulta che l'Inter sia sul giocatore, la questione è in piedi: ci sono contatti in corso. In questo momento il discorso è tra gli agenti del giocatore e l'Inter, che ha preannunciato la volontà di fare un'offerta importante, come fatto nei giorni scorsi dall'Atletico Madrid, che resta forte sul giocatore, anche se prima deve fare un'uscita. Anche oggi sono in corso contatti, Lookman vuole andare all'Inter e il contratto del giocatore non è un problema. Lui ora si aspetta di essere ceduto. Il giocatore ha mostrato grande entusiasmo di fronte alla possibilità Inter, ma c'è da lavorare con l'Atalanta".