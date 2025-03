Nico Paz è evidentemente uno dei nomi più caldi in ottica Inter in vista della prossima estate di mercato. Ne ha parlato Fabrizio Romano

Nico Paz è evidentemente uno dei nomi più caldi in ottica Inter in vista della prossima estate di mercato. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Ecco le parole del giornalista:

"Su Nico Paz c'è sicuramente questo forte interesse dell'Inter: fra il papà e Javier Zanetti c'è un rapporto speciale e questi rapporti aiutano a creare canali. Poi, però, c'è una trattativa da fare e per l'Inter non sarà affatto facile. Per Paz, infatti, il Real Madrid ha tre clausole di recompra da qui ai prossimi tre anni, che vanno dagli 8 ai 10 milioni di euro: la prima valida in estate, poi quella dell'anno prossimo a 9 e la successiva, nel 2027, di 10 milioni. Il Real Madrid sa che già oggi Paz vale molto più di queste clausole".