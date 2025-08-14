L'Inter ha inviato la sua prima proposta alla Roma per Manu Koné. A riferirlo è Fabrizio Romano sui suoi profili social. Scrive il giornalista:
"L'Inter in contatto con la Roma per ingaggiare Manu Koné: proposta iniziale inviata. Offerta formale discussa tra club: l'Inter ha contattato oggi la Roma per il centrocampista francese, considerato un obiettivo chiave".
"Gasperini considera Koné un giocatore fondamentale, ma la Roma sta negoziando con l'Inter un prezzo superiore ai 40 milioni di euro".
