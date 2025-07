Fabrizio Romano aggiorna la situazione per quanto riguarda il mercato dell'Inter. In particolar modo, è il reparto offensivo a tenere banco

Redazione1908 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 20:35)

"Valentin Carboni andrà al Genoa in prestito secco senza diritto di riscatto, l'Inter sta cercando una sistemazione insieme agli agenti di Taremi per poi aggiungere un giocatore in più in attacco. Stanno uscendo tanti nomi ma è importante dire che l'Inter vuole aggiungere un giocatore in più e all'Inter sono stati proposti tanti giocatori.

Posso ribadirvi che su Nkunku, nonostante le notizie degli ultimi giorni, a me risulta che il Chelsea continui a chiedere tanto e che l'Inter non si sia più mossa dal pre finale di Champions League con gli agenti di Nkunku, ad oggi gli agenti di Nkunku non hanno notizie dell'Inter da prima della finale di Champions, oggi parlare di trattativa o negoziazione in corso. A quanto mi risulta non è così, vi aggiorneremo se dovesse cambiare.

Asensio è stato offerto all'Inter proprio prima della finale di Champions, ha lo stesso agente di Joao Felix, l'Inter aveva lavorato su entrambe le operazioni a gennaio, poi non se n'è fatto nulla perché doveva uscire uno tra Arnautovic e Correa. Joao Felix e Asensio sono stati offerti all'Inter dal proprio agente prima della finale di Champions League ma l'Inter non è tornata al tavolo delle negoziazioni, per Asensio c'è il Fenerbahce che è pronto a prenderlo a titolo definitivo con un ingaggio importante e Asensio è in contatto con Mourinho.

L'Inter non ha approfondito né Nkunku né Asensio, per Joao Felix c'è il Benfica che vorrebbe riprenderlo a titolo definitivo e lasciare una percentuale al Chelsea, per l'Inter non c'è stato più nulla da febbraio in avanti anche se il giocatore è stato offerto più volte all'Inter"