Christopher Nkunku lascerà il Chelsea in questa finestra di mercato. La conferma arriva da Fabrizio Romano, secondo cui la partenza dell'attaccante, accostato più volte all'Inter come possibile alternativa a Lookman, è praticamente certa, come testimonia anche l'esclusione del calciatore dall'amichevole che i Blues giocheranno contro il Bayer Leverkusen. Ecco le parole del giornalista:
Romano: "Jackson e Nkunku esclusi dal Chelsea. Entrambi lasceranno il club"
Christopher Nkunku lascerà il Chelsea in questa finestra di mercato. La conferma arriva da Fabrizio Romano
"Risulta che Nico Jackson e Christopher Nkunku non dovrebbero essere nella squadra del Chelsea oggi (nell'amichevole contro il Leverkusen, ndr). Entrambi dovrebbero lasciare il club".
