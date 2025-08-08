FC Inter 1908
Romano: “Jackson e Nkunku esclusi dal Chelsea. Entrambi lasceranno il club”

Romano: “Jackson e Nkunku esclusi dal Chelsea. Entrambi lasceranno il club” - immagine 1
Christopher Nkunku lascerà il Chelsea in questa finestra di mercato. La conferma arriva da Fabrizio Romano
Marco Macca Redattore 

Christopher Nkunku lascerà il Chelsea in questa finestra di mercato. La conferma arriva da Fabrizio Romano, secondo cui la partenza dell'attaccante, accostato più volte all'Inter come possibile alternativa a Lookman, è praticamente certa, come testimonia anche l'esclusione del calciatore dall'amichevole che i Blues giocheranno contro il Bayer Leverkusen. Ecco le parole del giornalista:

Romano: “Jackson e Nkunku esclusi dal Chelsea. Entrambi lasceranno il club”- immagine 2
Getty Images

"Risulta che Nico Jackson e Christopher Nkunku non dovrebbero essere nella squadra del Chelsea oggi (nell'amichevole contro il Leverkusen, ndr). Entrambi dovrebbero lasciare il club".

